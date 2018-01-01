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В Сингапуре разработали пластырь с иглами для похудения

Вчера, 23:00

Новый нанопластырь с иглами для похудения разработали учёные из Наньянского технологичного университета в Сингапуре. Уникальное средство, по словам исследователей, позволяет сбросить до 30% веса, не совершая при этом физическое упражнения.

Суть работы пластыря в том, что многочисленные едва заметные иглы постепенно вводят под кожу человека препарат, способствующий преобразованию белого жира в энергосжигающий бурый. Средство уже успешно прошло этап лабораторных испытаний, а также было применено на животных. Эксперименты показали высокую эффективность и безопасность данной методики лечения ожирения. В ближайшее время планируется проведение испытаний на людях.

Ранее эксперты назвали пять лучших приложений для похудения. Актуальность данной проблемы заставила специалистов обратить внимание на создание мобильного софта для пользователей, желающих сбросить лишний вес.


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