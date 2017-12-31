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Лучшие планы на новый год с точки зрения науки

Сегодня, 12:55

Вряд ли найдётся человек, который не обещал что-то изменить в себе в новом году. Но почему общения не сбываются? Учёные знают ответ.

 Как стало известно VistaNews, проблема в формулировке: бросить пить, похудеть, стать счастливым, родить детей – общие понятия. Чуда не существует, поэтому наука обращается к подсознанию, которое можно запрограммировать на это чудо. Например, похудеть - это цель, для которой нужно выделить пути её достижения: расписание тренировок, любимый спорт, диета (кстати, можно просто избавиться от вредной еды и сахара). Для желающих высыпаться нужно научиться спать. Никаких гаджетов перед сном, правильные условия, гигиена сна.

Хочется больше зарабатывать? Необходимо выделить время на отдых. Научно доказано, что организм может заниматься активной умственной деятельность до 6 часов, после чего ему нужен перерыв. Продуктивность трудоголиков ниже, что заставляет их чаще работать – замкнутый круг. Стать счастливым и успешным поможет чтение и время с семьёй. Читая, человек познаёт другие миры через собственную фантазию. Психологи уверяют, что люди сегодня не так уж и заняты. Просто они считают, что Интернет позволит им развеяться, отвлечься, но по-настоящему счастливым человека сделает только человек.


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