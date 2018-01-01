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NASA запустят в космос уникальный зонд для исследования Солнца

Вчера, 22:00

Учёные из NASA намерены запустить в космос новый уникальный в своём роде зонд, целью которого будет изучение Солнца, его поверхности и окрестностей. Новый космический аппарат специалисты задействуют в рамках космической миссии Parker Solar Probe. Благодаря новому зонду учёные смогут получить ответы на давно интересующие человечество вопросы.

Эксперты прокомментировали новый космический зонд словами, что наука не стоит на месте. Поэтому теперь максимально приближенное расстояние до Солнца сократится во много раз, что ещё 10 лет назад было невероятно. Кроме того, новый зонд защищён толстым слоем специального материала в 11 сантиметров. Это позволит аппарату не сгореть от температур во время приближения к Солнцу.

Согласно заверениям специалистов из NASA, космическая станция подлетит на 6,4 миллиона километров к поверхности центра нашей системы. Этот расстояние станет настолько рекордным, что даже по этому показателю опередит максимальное приближение к Меркурию.


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