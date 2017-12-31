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Диетолог рассказала, какой алкоголь мгновенно делает человека пьяным

Вчера, 19:00

Австралийский диетолог Ли Холмс рассказала, что лучше не пить, чтобы не было похмелья, а также пояснила суть этого процесса, как сообщает VladTime.

 По мнению специалиста, опасность не непосредственно в самом алкоголе, а в некоторых содержащихся в таковом сопутствующих веществах. Потому следует присматриваться к составу напитков. Так, не рекомендуется на праздники пить сладкие и тёмные виды, вроде вин, бурбона и рома. Похмелье не наступит, только если принять совсем немного.

С другой стороны, Ли Холмс рекомендует пить «светлый» алкоголь – белое вино, водку, джин и любую другую прозрачную жизнь. Также желательно, чтобы спирт нормально воспринимался органами, а для этого специалист советует запивать простой водой и не есть жирную пищу.


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