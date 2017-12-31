В новогоднюю ночь жители Башкирии смогут увидеть "звездный салют"

Вчера, 21:20

Жители Уфы в эту новогоднюю ночь встретят наступающий 2018 год под небом, полным падающих звезд.

Вышеупомянутое явление, а то есть метеоритный дождь, известный под названием Квадрантиды, будет радовать своим присутствием жителей республики Башкирия первые пять дней приходящего января. Наибольшее действие данного природного явления можно будет наблюдать 3 – 4 января. А самое яркое зрелище произойдет 4 января в три часа ночи. По некоторым данным, именно в это время уфимцы смогут увидеть более ста двадцати мерцающих в небе огоньков одновременно.

Стоит сообщить о том, что астрономы предупреждают и советуют наблюдать за "звездным салютом" вдали от ярко освещённых улиц.