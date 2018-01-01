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Учёные: Дежавю вызывается защитными механизмами мозга

Сегодня, 07:30

Дежавю является ничем иным, как следствием действия защитных механизмов головного мозга человека, считают британские учёные. По мнению исследователей, таким образом, главный орган оберегает себя от ошибок.

На примере группы добровольцев учёные доказали, что фронтальные участки мозга сортируют воспоминания и, в случае возникновения несостыковок между происходящим на самом деле событием и фантазией, отправляется сигнал, символизирующий о нереальности того или иного явления. Именно это принято называть эффектом дежавю. В итоге мозг защищает себя от ошибок.

Ранее мы писали, что немецкие учёные рассказали, где в головном мозгу хранятся воспоминания о запахах. По мнению исследователей, речь идёт о пириформной коре мозга. Именно там, вероятно, сохраняются долговременные воспоминания о тех или иных отличительных чертах, улавливаемых органами обоняния.


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