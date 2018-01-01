Ученые считают желудок и печень лишними органами

Сегодня, 01:30

Американские ученые в канун Нового года сделали сенсационное заявление. По мнению исследователей, в человеческом организме желудок и печень являются лишними органами, чьи функции можно с легкостью заменить специальными препаратами.

Физиологи в своем отчете утверждают, что провели масштабные эксперименты на лабораторных грызунах и других животных. В ходе исследований выяснилось, что организм млекопитающих адаптирован к получению полезных веществ и соответствующих ферментов в искусственно подготовленном виде. Для чего функция переваривания пищи, которую выполняет желудок, становится лишней.

По мнению ученых, в будущем желудок можно ампутировать при рождении, а в дальнейшем, при помощи генной инженерии, модифицировать человека, рождающегося без желудка и других ненужных органов. Например, печени, которая при отсутствии желудка станет лишней, так как отпадет необходимость в очищении организма от вредных веществ.