VistaNews.ru


Ученые считают желудок и печень лишними органами

Сегодня, 01:30

Американские ученые в канун Нового года сделали сенсационное заявление. По мнению исследователей, в человеческом организме желудок и печень являются лишними органами, чьи функции можно с легкостью заменить специальными препаратами.

Физиологи в своем отчете утверждают, что провели масштабные эксперименты на лабораторных грызунах и других животных. В ходе исследований выяснилось, что организм млекопитающих адаптирован к получению полезных веществ и соответствующих ферментов в искусственно подготовленном виде. Для чего функция переваривания пищи, которую выполняет желудок, становится лишней.

По мнению ученых, в будущем желудок можно ампутировать при рождении, а в дальнейшем, при помощи генной инженерии, модифицировать человека, рождающегося без желудка и других ненужных органов. Например, печени, которая при отсутствии желудка станет лишней, так как отпадет необходимость в очищении организма от вредных веществ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.