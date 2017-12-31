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Исследователи NASA нашли недалеко от Земли «дом инопланетян»

Сегодня, 10:21

Американские ученые из NASA проинформировали, что благодаря современным спутникам удалось зафиксировать новую планету недалеко от Земли. Об этом передают журналисты Vladtime.

Стало известно, что ученым из США удалось найти новую планету, которая расположена на расстоянии 11 световых лет от Земли. Согласно данным исследований, планета совершенно точно может быть обитаема неизвестными жителями. Планете ещё не дали официальное название или номер, но окрестили, как «дом инопланетян».

Сейчас ученые проводят специальные анализы, которые определят, если на планете вода. Если предположения оправдаются, то планета в будущем может быть колонизирована астронавтами.


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