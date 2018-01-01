VistaNews.ru


Ученые не рекомендуют заниматься сексом в новогодний период

Сегодня, 00:30

Группа британских ученых назвала новогодний период не самым подходящим временем для занятий сексом. Специалисты рекомендуют не превращать интимную близость в праздничный подарок, дабы в будущем она не стала рутинной обязанностью.

Согласно мнению британских ученых, сексом нужно заниматься в любое время, без каких-либо предлогов и обязательств. Если отводить под интимную близость определенное время или делать из нее праздничный подарок, в скором времени она станет не приносящей удовольствие рутинной обязанностью. Как итог, специалисты не рекомендуют заострять внимание на сексе в новогодний период.

Совершенно иного мнения придерживается британский сексолог Никки Голдштейн. Доктор уверен, что в интимной близости под новогодней елкой нет ничего плохого. Главное не отказываться от секса во все остальные дни, тогда он не превратится в рутинную обязанность, считает ученый.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.