Ученые не рекомендуют заниматься сексом в новогодний период

Сегодня, 00:30

Группа британских ученых назвала новогодний период не самым подходящим временем для занятий сексом. Специалисты рекомендуют не превращать интимную близость в праздничный подарок, дабы в будущем она не стала рутинной обязанностью.

Согласно мнению британских ученых, сексом нужно заниматься в любое время, без каких-либо предлогов и обязательств. Если отводить под интимную близость определенное время или делать из нее праздничный подарок, в скором времени она станет не приносящей удовольствие рутинной обязанностью. Как итог, специалисты не рекомендуют заострять внимание на сексе в новогодний период.

Совершенно иного мнения придерживается британский сексолог Никки Голдштейн. Доктор уверен, что в интимной близости под новогодней елкой нет ничего плохого. Главное не отказываться от секса во все остальные дни, тогда он не превратится в рутинную обязанность, считает ученый.