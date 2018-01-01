Учёные: Человечество сможет выжить после космического апокалипсиса

Сегодня, 09:40

Учёные из NASA рассказали, что человечество сможет выжить после космического апокалипсиса. К тому времени люди уже смогут освоить другие планеты.

Астрофизики уверены, что космический апокалипсис может наступить через несколько миллиардов лет, когда произойдёт уничтожение Солнечной системы. Тогда температура в Млечном пути сильно изменится, и главной зоной обитания станет Марс. В свою очередь, на Красной планете люди смогут прожить лишь полтора миллиарда лет. Потом, человечеству придётся продолжить поиск других экзопланет, или же уже к тому времени, колонизировать их. Кроме Марса, пригодными для жизни планетами могут оказаться спутники Сатурна – Титан и Энцелад. Известно, что сейчас вышеуказанные звёзды полностью покрыты слоем льда, однако после изменений Солнца, они растают.

Есть конечно и теория, что человечество не сможет выжить в результате космического апокалипсиса, так как огромное количество планет будут попросту разрушены.