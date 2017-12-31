Ученые: В будущем на экзопланете Kepler-22 может зародиться жизнь

Вчера, 17:10

Ученые сообщили, что на экзопланете Kepler-22 в будущем появится жизнь. Пока это только теория, но через некоторое время на космическом объекте действительно может зародиться животный мир.

По данным, которые стали известны ученым после очередного исследования экзопланеты Kepler-22, на ней может вполне появиться мир фауны или даже флоры. Хотя, в настоящее время этот объект совершенно не готов к принятию человека, все же есть задатки к обитанию живых существ или даже животных.

Kepler-22 можно отнести к объектам с неплотной газовой оболочкой. Эта особенность делает ее совершенно непригодной для жизни человеческой цивилизации. Хотя ученые уверены пока в некоторых особенностях экзопланеты, которые могут совершить чудо. Исследователи плотно занимаются подробным изучением данного объекта космического пространства. Свои выводы специалисты будут представлять по мере определения новых признаков в строении Kepler-22.