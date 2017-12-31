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Лео Бокерия провел 5000-ю операцию на детском сердце за уходящий год

Сегодня, 09:25

Врач Научного центра имени Бакулева в Москве Лео Бокерия провел успешную операцию на сердце 4-дневного ребенку. Данное хирургическое вмешательство стало 5-тысячным для отечественного специалиста.

В Москве родился ребенок с пороком сердца. Врачи Научного центра имени Бакулева решили немедленно оперировать малыша. Хирургическим вмешательством руководил именитый российский специалист Лео Бокерия, проведший 5 тысяч аналогичных операций за уходящий год. В крошечном организме легочная артерия и аорта поменялись местами, однако столичные эксперты умело исправили ошибку природы.

4-месячный пациент успешно перенес сложнейшую операцию. Теперь ребенку предстоит пройти реабилитацию, перед тем как впервые отправиться к себе домой.


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