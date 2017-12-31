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Житель Китая заявил, что ему довелось побывать в параллельном мире

Вчера, 20:40

Китаец Чен Лен заявил прессе о том, что несколько месяцев назад неожиданно для себя он сумел попасть в параллельный мир. Его обитатели, по словам мужчины, были безэмоциональны и жестоки.

Как утверждает очевидец, он провалился в параллельный мир, когда шёл в гости к своему приятелю. Внезапно он окунулся в совершенно иную реальность, которая серьёзно потрясла его. Вокруг себя он увидел совершенно незнакомые локации, по пустым улицам шли женщины со светлыми волосами. Каждая из них вела с собой детскую коляску, в которой кричал ребёнок. Несмотря на плач детей, обитатели другого мира были безэмоциональны и совершенно не реагировали на происходящее. Внезапно, по словам Лена, всё вокруг стало чёрно-белым. Китаец хотел запечатлить происходящее на камеру смартфона, но девайс не работал.

Перепуганный мужчина попытался войти в контакт со странными существами, чтобы найти выход из чужого мира. Он прикоснулся к одной из женщин, но та в ответ сильно оттолкнула его, что привело к тому, что Лена отбросило в сторону и вернуло назад в обычный мир. После необычного путешествия китаец решил обязательно поделиться увиденным с общественностью.


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