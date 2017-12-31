Учёные: На формирование галактик влияют квазарные ветры

Вчера, 15:10

Учёные пришли к выводу, что квазарные ветры оказывают непосредственное влияние на формирование галактик. Свою версию они подтвердили изучением системы 3С 298.

Американские исследователи пришли к выводу, что на формирование галактик оказывают влияние не только чёрные дыры, но также и квазарные ветры. Астрофизикам известно, что во время взрывов огромных дыр, их лучи в виде газа распространяются на огромные расстояния, и могут попадать в различные удалённые части Вселенной. Как рассказали исследователи, чем больше тёмная материя внутри галактики, тем больше сама система. Однако, по их мнению, вышеуказанная 3С 298 должна была быть в 100 раз крупнее, чем она есть сейчас. Чёрная дыра внутри созвездия образовалась примерно на 13,8 млрд лет раньше. Это и привело учёных к мысли, что на сегодняшний человечество ещё не имеет полной картины представления о создании новых галактик, так как оказалось, что квазарные ветры, состоящие из пыли и газа, имеют прямое влияние на их формирование и размеры.