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НЛО в небе над Техасом следил за самолётом

Сегодня, 08:44

Радары зафиксировали в небе над Техасом НЛО. Инцидент произошёл 28 декабря над Глен Роуз, когда корабль пришельцев приблизился к гражданскому самолёту.

На видео было запечатлено, как в небе над Техасом появился НЛО. Корабль следовал в сторону гражданского самолёта, а потом внезапно исчез с радаров. Пилоты акцентировали внимание на том, что объект был раза в 2 меньше самолёта. При этом, НЛО мог нанести значительный урон воздушному судну, либо захватить людей, отмечают уфологи.

Скотт Уоринг пока что не решился комментировать произошедшее. Некоторые эксперты считают, что у пришельцев есть внеземная технология, позволяющая мгновенно исчезать с радаров. За счёт неё НЛО и пропал, однако на следующий день его уже видели в других городах Техаса.

Напомним, что ранее VistaNews сообщало, что 1 января пришельцы смогут напасть на Землю.


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