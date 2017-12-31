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На спутнике Юпитера найдены новые типы мощных извержений

Сегодня, 14:10

На спутнике Юпитера Ио исследователи обнаружили новые типы мощных извержений. NASA опубликовало соответствующие фотографии и видеозаписи.

В сообщении указано, что, несмотря на то, что аппарат NASA под названием Galileo сгорел ещё в конце 90-х годов, он всё равно успел помочь учёным раскрыть много тайн планеты Ио. Проанализировав данные с его NIMS (инфракрасного спектометра), исследователи смогли узнать, что на спутнике Юпитера постоянно происходят изменения в климате, что приводит к новым мощным извержениям. Как оказалось, последнее такое явление было относительно недавно, но его сила превысила прошлые зарегистрированные извержения в 5 раз. При этом, спустя минуту, мощность снизилась на 20%, а через минуту ещё на 75%. После таких скачков, сила извержения вернулась на прежний уровень.

Исследователи считают, что причиной стал вулкан, который находится в недрах Ио. Интересно, что диаметр планеты не превышает 3,7 тысяч километров.


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