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Учёные: Ягоды помогут защитить мозг от болезни Альцгеймера

Сегодня, 08:15

Учёные из США установили, что ягоды могут помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. Соответствующую статью опубликовали в одном из зарубежных научных изданий.

В сообщении указано, что самыми полезными для мозга ягодами являются клубника, земляника и черника. Именно в них содержится самое большое количество витаминов и веществ, которые влияют на создание важных соединений, защищающих человеческий мозг от разных заболеваний, а также повышающих иммунитет. Чтобы подтвердить свои наработки, они провели эксперимент на лабораторных мышах. На протяжении 2-х месяцев грызунов умышленно кормили вышеуказанными ягодами. Позже, при помощи облучения, их ускоренно состарили. Результаты чётко показали, что употребляющие ягоды мыши были более здоровыми, в их головных мозгах не было концентрации никаких токсинов, либо же этот показатель был на минимальном уровне.

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