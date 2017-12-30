Ученые: Снега на Аляске стало в 2 раза больше из-за глобального потепления

Вчера, 21:04

Объединенная группа американских ученых провела исследования с целью объяснить двукратное увеличение снегового покрова на Аляске в последние десятилетия. Оказалось, что процесс напрямую связан с глобальным потеплением.

Когда США приобрели у России Аляску, регион, несмотря на свое расположение в высоких широтах, отличался довольно низким уровням снегового покрова даже в «пиковые» зимние месяцы. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, было отмечено увеличение выпадения снега, особенно на Аляскинском хребте. Климатологи не придавали этому значения, пока процесс не вышел за рамки существующих теорий.

Исследователи из трех ведущих университетов Соединенных Штатов Америки, объединив усилия, провели научные изыскания, основанные на компьютерном моделировании, и пришли к сенсационному выводу. Увеличению снега способствует глобальное потепление, из-за которого температура океанской воды повысилась, что привело к аномальной циркуляции воздуха, повлекшей, в свою очередь, интенсивность и обильность снегопадов.