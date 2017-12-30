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В Канаде показали, что произойдёт с мыльным пузырём на морозе

Вчера, 20:32

В Канаде сняли видеоролик, который показывает, что произойдёт с мыльным пузырём в 30-градусный мороз.

На выложенной в интернет видеозаписи видно, что мыльный пузырь становится ледяной сферой, если она окажется в 35-градусный мороз на улице.

Ролик был снят в Канаде, там, как и в США, после Рождества сильно снизилась температура воздуха. Видеозапись призывает людей не сидеть дома, а выходить на улицу даже и в такой сильный мороз.

Ранее сообщалось, что астроном из Соединённых Штатов Америки продемонстрировал, каким образом можно превратить кипяток в настоящий лёд. Этот «фокус» был показан на горе Вашингтон в -31 градус по Цельсию. Во время трюка кипящая вода превратилась в ледяной дождь.


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