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Американские учёные изобрели ДНК-вакцину от всех штаммов вируса гриппа

Вчера, 19:57

Долгое время учёные всего мира старались создать ДНК-вакцину, которая смогла бы противодействовать гриппу, который постоянно мутирует. И это недавно удалось сделать американским учёным из Университета штата Вашингтон. Они создали уникальную в своём роде ДНК-вакцину, способную атаковать генетическую составляющую вируса.

Во время ДНК-вакцинации в клетку вводят генетический код, который заставляет выделять антиген. Именно последний и запускает иммунную реакцию. В отличие от существующих препаратов, новинка намного дешевле, а также её можно изготовить намного быстрей. Для борьбы со всеми возможными штаммами гриппа хватит и одной инъекции.

Прошлые ДНК-вакцины не показывали высокой эффективности, а новая разработка американских учёных показала отличный результат во время её тестирования на животных. В новое лекарство включили ДНК-коды четырёх штаммов гриппа и дополнительный белок, который есть в каждом виде простуды.

Эксперимент показал, что полученный препарат защищает от всех вирусов, даже которые не заложены в него, на 100%. Исследователи намерены провести клиническое тестирование новой вакцины. Если всё будет хорошо, то в аптеках лекарство появится через 10-15 лет.


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