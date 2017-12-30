VistaNews.ru


Уфологи обнаружили на Луне «Тысячелетний сокол» из «Звёздных войн»

Вчера, 18:06

Любители уфологии и научной фантастики нашли на снимках поверхности Луны объект, который похож, по их мнению, на «Тысячелетний сокол» из «Звёздных войн». Специалисты предположили, что это очередной «корабль» пришельцев, который разбился над Луной и упал в один из её кратеров.

Космическое тело, по словам фанатов научной фантастики, выглядит так, как будто бы оно существует множество веков. На нём видны повреждения от ветра и влаги, хотя этих природных явлений на спутнике и нет. Скотт Уоринг, эксперт, который исследует «контакты» человека с представителями внеземных цивилизаций, считает, что данная находка является космическим судном, которое разбилось во время столкновения с Луной.

Такой же объект в начале 2017-го был найден и на фотоснимках Марса. Проведя анализ размеров и очертаний, уфологи предположили, что в Марс на огромной скорости врезался корабль пришельцев. Уоринг уверен, что схожесть объектов на фотографиях не случайна. Он считает, что одни и те же пришельцы уже долгое время изучают нашу Солнечную Систему, но и они иногда терпят неудачи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.