Уфологи обнаружили на Луне «Тысячелетний сокол» из «Звёздных войн»

Вчера, 18:06

Любители уфологии и научной фантастики нашли на снимках поверхности Луны объект, который похож, по их мнению, на «Тысячелетний сокол» из «Звёздных войн». Специалисты предположили, что это очередной «корабль» пришельцев, который разбился над Луной и упал в один из её кратеров.

Космическое тело, по словам фанатов научной фантастики, выглядит так, как будто бы оно существует множество веков. На нём видны повреждения от ветра и влаги, хотя этих природных явлений на спутнике и нет. Скотт Уоринг, эксперт, который исследует «контакты» человека с представителями внеземных цивилизаций, считает, что данная находка является космическим судном, которое разбилось во время столкновения с Луной.

Такой же объект в начале 2017-го был найден и на фотоснимках Марса. Проведя анализ размеров и очертаний, уфологи предположили, что в Марс на огромной скорости врезался корабль пришельцев. Уоринг уверен, что схожесть объектов на фотографиях не случайна. Он считает, что одни и те же пришельцы уже долгое время изучают нашу Солнечную Систему, но и они иногда терпят неудачи.