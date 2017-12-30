На МКС новогоднюю елку ставят на потолок

Вчера, 17:54

Герой России космонавт Сергей Рязанский дважды участвовал в экспедиции на Международной космической станции. Поэтому он со знанием дела рассказал, что в космосе Новый год встречают не так как на Земле. Например, елку ставят на потолок.

По словам Рязанского, на борту МКС люди ощущают, что их повседневная жизнь в космосе кардинально отличается от земной. Значит и праздники отмечаются по альтернативным традициям. Поставить новогоднюю елку на потолок возможно только в условиях невесомости. Так почему бы не воспользоваться таким шансом. Хотя космонавт добавил, что на борту станции понятия пол и потолок определяют сами члены экипажа.

Когда Рязанский три года назад встречал новый год на МКС, то празднование растянулось на целый день. Сначала «поднимали бокалы» по японскому времени, так как пролетали над этой страной, и далее по списку. Над Россией ЦУП устроил нашим космонавтам видеообщение с родственниками. Даже 92-летняя бабушка Рязанского смогла поздравить своего «космического» внука. Но все же, космонавт считает, что Новый год нужно отмечать дома, в кругу семьи.