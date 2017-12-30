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Футурологи: Роботы научатся рассказывать истории

Вчера, 19:23

По словам писателя-футуролога Марка Магеллана, в будущем роботы научатся рассказывать истории, подобно людям, или даже грамотно вести рекламные кампании, как сообщает издание «Версия Инфо».

 Современный искусственный интеллект развивается таким образом, что в будущем действительно можно будет научить машину быть хорошим оратором. По технологии Influential, в частности, допускается разработка аналитических алгоритмов, которые изучают аккаунты популярных личностей, ища, соответствует ли там контент продукту заказчиков, а также как на него реагируют подписчики. В дальнейшем робот может написать рекламный текст такого качества, какое доступно не каждому человеку.

Также известно о самообучаемой программе Somatic, которая после сканирования фотографии в точности описывает, как выглядит человек. Правда, всё-таки способность чувствовать у роботов не развита, а ведь именно это делает человека креативным и изобретательным. Учёные думают о том, как сделать и такой алгоритм, но пока его нет, то люди могут не бояться, что их поработят машины, как отмечают эксперты.


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