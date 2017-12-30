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Диетологи назвали ТОП-5 продуктов, помогающих крепко спать

Вчера, 15:55

Диетологи выяснили, какие именно продукты питания помогают человеку лучше спать по ночам. Это помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале Annals of Neurology.

Отсутствие сна может вызывать множество проблем со здоровьем. Кроме того, что человек становится сердитым постоянно и раздражительным, плохой сон ставит риск формирования болезни Альцгеймера. Диетологи пришли к выводу, что мозг, лишенный сна, может продуцировать больше бета-амилоида белков. В результате этого ряд заболеваний укрепляются в организме человека. Есть ряд продуктов, которые помогают хорошо высыпаться.

К таковым следует отнести: тёплое молоко, банан, тыква, орехи, апельсин, авокадо, киви. Молочные продукты помогают стабилизировать температуру тела человека, выделяют триптофан, аминокислоты. Они в свою очередь позволяют нормализировать здоровый сон человека. Орехи помогают увеличить уровень гормона мелатонина, который влияет на спокойствие человека во время сна. Здоровый сон является неотъемлемой частью курса лечения от болезни Альцгеймера, уверяют учёные.


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