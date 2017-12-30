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Учёные назвали главные астрономические события 2018 года. Соответствующий список опубликовали в научном издании. В нём собраны все явления, которые жители Земли смогут понаблюдать в предстоящем году.

В сообщении указано, что одно из значимых явлений будет протекать уже 1 января, сразу после Нового года. Учёные рассказали, что с Земли можно будет отчётливо рассмотреть Меркурий, правда для этого нужно будет встать пораньше, пока не взошло Солнце. Через неделю, 7 января, земляне смогут понаблюдать за очередным красивым явлением – парадом планет. Тогда можно будет насладиться видом на Марс и Юпитер. Интересно, что к «параду» 11 января присоединится и Луна. Далее, 27 января земной спутник полностью затмит звезду под названием Альдебаран. Через 4 дня, 31 января, состоится полное Лунное затмение, за которым можно будет понаблюдать даже с самых далёких уголков планеты. На этом январские космические приключения заканчиваются.

А вот уже начиная с 19 февраля, со всей планеты можно будет рассматривать Меркурий, который будет виден на протяжении 4-х месяцев. В мае такая же история повторится и с Венерой.

Интересное явление произойдет и в июле, когда 28 числа Марс подойдёт на самое близкое расстояние к Земле. В конце августа, начале октября и декабря в России будут хороши видны метеоритные дожди, которые также можно будет понаблюдать практически с любой части РФ.