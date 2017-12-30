VistaNews.ru


Учёные назвали главные астрономические события 2018 года

Сегодня, 14:25

Учёные назвали главные астрономические события 2018 года. Соответствующий список опубликовали в научном издании. В нём собраны все явления, которые жители Земли смогут понаблюдать в предстоящем году.

В сообщении указано, что одно из значимых явлений будет протекать уже 1 января, сразу после Нового года. Учёные рассказали, что с Земли можно будет отчётливо рассмотреть Меркурий, правда для этого нужно будет встать пораньше, пока не взошло Солнце. Через неделю, 7 января, земляне смогут понаблюдать за очередным красивым явлением – парадом планет. Тогда можно будет насладиться видом на Марс и Юпитер. Интересно, что к «параду» 11 января присоединится и Луна. Далее, 27 января земной спутник полностью затмит звезду под названием Альдебаран. Через 4 дня, 31 января, состоится полное Лунное затмение, за которым можно будет понаблюдать даже с самых далёких уголков планеты. На этом январские космические приключения заканчиваются.

А вот уже начиная с 19 февраля, со всей планеты можно будет рассматривать Меркурий, который будет виден на протяжении 4-х месяцев. В мае такая же история повторится и с Венерой.

Интересное явление произойдет и в июле, когда 28 числа Марс подойдёт на самое близкое расстояние к Земле. В конце августа, начале октября и декабря в России будут хороши видны метеоритные дожди, которые также можно будет понаблюдать практически с любой части РФ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.