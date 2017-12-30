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В Волгограде заметили странное свечение под звон бубенцов

Сегодня, 13:15

В Волгограде пользователи местного сегмента социальных сетей живо обсуждают опубликованный снимок, на котором можно увидеть таинственное зеленовато-желтое свечение над одним из районов города. При этом автор фотографии утверждает, что вспышки загадочного света сопровождались звоном бубенцов.

Конечно же, в преддверии Нового года большинство комментаторов выдвинули версию о явлении в Волгоград Деда Мороза. Бубенцы сопровождали движение его оленьей упряжки. Серьезно настроенные приверженцы альтернативной науки, сразу же стали развивать тему НЛО и инопланетного разума. Мол, характерным звуком землян предупреждали о грядущих катастрофах.

Полет фантазии пользователей социальных сетей давно известен. Высказывались предположения о начале страшного суда, когда мертвые восстают из могил. Все испортили прагматики и скептики, которые заявили, что в этом районе расположены теплицы, которые освещаются ночью специальными лампами для лучшего роста овощей. Правда, по поводу бубенцов объяснений не последовало.


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