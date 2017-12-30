В NASA показали 10 самых популярных космических снимков 2017 года

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Специалисты американского космического агентства NASA, после изучения социальных сетей, составили рейтинг самых популярных у пользователей снимков, сделанных в космосе. Все 10 наиболее востребованных фотографий были объединены в одном видеоролике.

Несмотря на то, что уфологи традиционно обвиняют NASA в сокрытии фактов, выявленных с помощью снимков космических аппаратов и зондов, агентство выкладывает в широкий доступ значительное количество фотографий. Все они активно обсуждаются пользователями. На основе числа просмотров, перепостов и комментариев и был составлен рейтинг.

Итак, в список наиболее популярных изображений вошел снимок столкновения черных дыр с расходящимися волнами гравитации. Великолепный вид Италии с борта МКС. Обломки сверхновой Кассиопеи А поражают воображение. Снимок «задумчивого» Юпитера. Таинственный гость из другого мира. Апокалипсическая фотография Луны, поглощающей Солнце. Это же солнечное затмение, снятое над озером. Пролет МКС возле Луны. Астронавт Марк Ванд Хей в открытом космосе.