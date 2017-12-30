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Из НЛО достали металл с уникальными физическими свойствами

Сегодня, 14:00

Специалист по инопланетным аномалиям Энтони Брагалия рассказал о металле с уникальными физическими свойствами, который достали из НЛО, а теперь его хранит некий американский миллиардер, по информации VladTime.

Власти США изучали то, что могло быть деталью от космического корабля пришельцев. Специалисты из Лас-Вегаса признали, что попавший к ним объект внеземной, поскольку его свойства не сходятся с известными химическими элементами. Уфологу Энтони Брагалии удалось получить сведения об этом, согласно американским законам.

Снимки металла отсутствуют, как не известно точно, чем он является. Энтони Брагалия, в свою очередь, требует подключить его к изучению объекта, а если не допустят, то собирается судиться с американским правительством.


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