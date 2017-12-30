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Экипаж МКС поздравил россиян с Новым годом

Сегодня, 11:30

Жителей Земли и, в частности, россиян поздравили с Новым годом из космоса. Российские члены экипажа Международной космической станции Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров прислали свое видео-поздравление.

Космонавты обратились к соотечественникам с теплыми словами, наполненными легкой грустью, потому что для них Новый год, как и для большинства жителей Земли, любимый и светлый праздник, наполненный домашним уютом. Члены 51-экспедиции МКС, рассказали, что каждый раз глядя на Землю из космоса, они понимают, какая она небольшая и уязвимая. Поэтому пожелали, беречь ее. Для этого, нужно быть добрее друг к другу.

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров пожелали россиянам веселых праздников, красиво наряженными елками, искрящимся снегом и подарками от своих любимых и близких людей. Космонавты признались, что находясь дома, думают о бескрайнем космосе, который манит их, а на орбите, среди звезд, тоскуют по Земле. Затем космонавты показали всю красоту Земли, какой она видна только с борта МКС.


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