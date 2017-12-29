Ученые: В Израиле обнаружен прах легионера в старинном горшке

Вчера, 22:54

Прах легионера из Древнего Рима был найден экспертами в обычном кухонном горшке на территории Израиля. Археологи датируют находку периодом 132-135 года во времена эпохи восстаний.

Ученые сообщили уникальные данные, которые стали настоящим предновогодним сюрпризом. На севере Израиля, при проведении процедуры раскопок, были обнаружены кремированные останки в обычном кухонном горшке. По словам археологов, прах может принадлежать древнеримскому легионеру периода 132-135 года. В это время проходили массовые восстания, поэтому наличие кремированных останков может быть нормальным явлением.

Археологи нашли кухонный горшок с прахом внутри специально обустроенной пещеры. Состояние грота указывает на то, что он был сделан вручную. Также исследователей удивил тот факт, что керамическая кухонная урна, где хранились сожженные останки покойного легионера, совершенно не потеряла своего вида после стольких лет хранения. Да и прах был также похож на свежий.