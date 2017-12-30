VistaNews.ru


Астроном показал «фокус» превращения кипятка в лед

Сегодня, 08:05

Американский астроном показал необычный опыт с преобразованием кипятка в лед. Адам Гилл активно работает в обсерватории штата Нью-Гэмпшир на горе Вашингтон. «Фокус» получился из-за -31°C, при котором кипящая вода превратилась в ледяной дождь.

 Астроном продемонстрировал в социальной сети Facebook на официальной странице обсерватории фото и видео, которое демонстрирует, как кипяток превращается в лед. Такой опыт с переходом воды из жидкого состояния в твердое.

Это получилось благодаря расположению обсерватории, где работает астроном Адам Гилл. Так, на горе Вашингтон при -31°C «фокус» с кипятком и льдом получился. Комментарии под постом разнообразные. Многие пользователи соцсетей подмечали, что сделать подобное в обычных условиях на земле невозможно.


Поделиться:

Похожие новости


  • Alex
    Сегодня, 13:04

    Очевидно, американские пользователи соцсетей никогда не слышали о Сибири (не говоря уже об Антарктиде - возможно, они думают, что это спутник Сатурна), где превращение кипятка из кружки в снег фокусом не является, а -31 зимой почти курортная температура.

    • Оставить комментарий

    Введите код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

    Cамое популярное в социальных сетях

    Vista News

    О VistaNews.ru

    На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

    Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

    Ресурс может содержать матриалы 18+

    Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

    Дополнительная информация

    © Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.