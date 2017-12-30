Астроном показал «фокус» превращения кипятка в лед

Сегодня, 08:05

Американский астроном показал необычный опыт с преобразованием кипятка в лед. Адам Гилл активно работает в обсерватории штата Нью-Гэмпшир на горе Вашингтон. «Фокус» получился из-за -31°C, при котором кипящая вода превратилась в ледяной дождь.

Астроном продемонстрировал в социальной сети Facebook на официальной странице обсерватории фото и видео, которое демонстрирует, как кипяток превращается в лед. Такой опыт с переходом воды из жидкого состояния в твердое.

Это получилось благодаря расположению обсерватории, где работает астроном Адам Гилл. Так, на горе Вашингтон при -31°C «фокус» с кипятком и льдом получился. Комментарии под постом разнообразные. Многие пользователи соцсетей подмечали, что сделать подобное в обычных условиях на земле невозможно.