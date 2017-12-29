VistaNews.ru


В церкви, где 3 века назад погибли дети, услышали потусторонние голоса

Вчера, 21:52

В церкви Святой Марии, где 3 века назад замерзли на Рождество дети, специалисты по потусторонним явлениям услышали голоса, как сообщает VladTime.

 Команда Cambridge Ghost Hunters, придя туда ночью, установила технику, и сначала всё было спокойно. Однако неожиданно послышался какой-то голос, просящий выпустить его. Когда специалисты собрались, чтобы уйти, им показалось, что кто-то начал кидаться камнями. Слышался именно такой звук, хотя на деле ничего не было. Эксперты выражают надежду, что когда-то все тайны странного места будут разгаданы.

По словам участника Cambridge Ghost Hunters Крейга Джонса, в церкви Святой Марии 3 века назад жили дети, которые замёрзли на католическое Рождество. Храм был таинственным, поговаривали, что там проводят сатанинские ритуалы и общаются с потусторонним миром.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.