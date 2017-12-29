Вращение планет зависит от их обитателей: Учёные сделали интересное открытие

Вчера, 19:25

Быстро вращающиеся планеты обитаемы.

Астрофизики, изучая правила и закономерности вращения планет, учитывали только очевидные факты, к примеру, непосредственную близость к светилу, расположение и движение шапок льда на полюсах, наличие спутников и так далее. Но только недавно учёные установили, что заметную роль в скорости вращения планет играют живые организмы. И те планеты, на которых существует жизнь, должны отличаться по своей скорости от тех, на которых таковая отсутствует.

Как заметил американский астроном Шарф, изначально наша планета и многие другие вращались значительно быстрее, на это влияла масса факторов. Однако только сейчас, выяснилось, что от того как нагревается атмосфера Земли и остывает при смене суток зависит от её химического состава. А эту "смесь" координируют различные микробы, бактерии и другие живые организмы. От их участия и происходит ускорение оборотов небесных тел.

Исследования американского астронома показали, что выбрасываемый в окружающую среду кислород, в результате жизнедеятельности живых существ обитающих на планете, вынуждает ветра "крутить" её намного быстрее, чем при отсутствии таковой. Таким образом существует предположение о том, что те планеты, которые вращаются заметно активнее своих собратьев, могут быть наделены определённой биосферой, способствующей такому феномену. А это, в свою очередь, даёт возможность искать обитаемые планеты учитывая их разность в скоростях.

Шарф сообщил, что используя новые знания, можно безошибочно обнаружить нахождение инопланетных цивилизаций в нашей необъятной Вселенной. Теперь наука о космосе способна под новым углом взглянуть на предшествующие теории и предположения, а также по максимуму эффективно взаимодействовать с существующими знаниями.

Этот универсальный метод замечательно подойдёт в качестве некой альтернативы для поисков "следов жизни" на сотнях неизведанных планет, пока завершится постройка сверхновых высокоточных телескопов уровня E-ELT и TMT, с помощью которых удастся получить точные спектральные данные и качественные снимки атмосфер экзопланет. А это всё в совокупности даст точную картину происходящего на космическом объекте и точную оценку его жизнеспособности.