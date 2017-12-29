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Ученые предупреждают о подземных городах людей-змей

Вчера, 18:32

Древнеиндийская эзотерическая легенда о существовании на Земле людей-змей неожиданно получила подтверждение некоторых представителей научного сообщества. Исследователи, изучив манускрипты и сопоставив текст с последними изысканиями, предупреждают о существовании подземных городов рептилоидов.

Множество легенд рассказывает о существовании на планете параллельной цивилизации людей-змей, которые появились в незапамятные времена и не всегда были лояльны к представителям человечества. Якобы был период полного доминирования рептилоидов, но с годами развития цивилизации люди-змеи, в силу своих физиологических особенностей, переместились под землю, построив там свои мегаполисы.

Каждый год во всех странах пропадают без вести сотни тысяч людей. Правоохранители видят в этом криминальный след, уфологи – происки инопланетян и, лишь немногие ученые с тревогой связывают таинственные исчезновения с параллельной и враждебной цивилизацией, которая до поры вынуждена прятаться в толщах земных недр. Действия рептилоидов непредсказуемы, а потому – опасны, комментируют представители альтернативной науки.


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