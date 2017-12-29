ТОП научных открытий 2017: Что произошло в мире науки за год?

Вчера, 19:32

Самые невероятные открытия 2017 года.

Все новые открытия этого года удивительны и уникальны по-своему, поэтому выстраивать их в каком-либо порядке по важности нет смысла, чего мы и не делали. А теперь, представляем вашему вниманию научные достижения учёных со всего света.

Одним из интересных достижений этого года стала возможность редактирования или реконструкции эмбриона.

Данное открытие в области генетики предусматривает возможность удалять те гены, которые несут с собой наследственные тяжелые болезни. Примечательно, что эту процедуру можно выполнять на самой ранней стадии внутриутробного развития с помощью технологии "CRISPR-Cas9 ".

Следующим, очень важным открытием, стало изобретение лекарства от рака.

Пембпролизумаб - это название той надежды, которую получат все, кто страдает онкологическим заболеванием на разных стадиях его развития. Это средство можно использовать для лечения всех форм рака, которые известны на данный момент. Значительный шаг вперёд, который предусматривает новые стратегии для лечения такой не простой болезни.

А вот в Китае, "отец квантов" - университет в Хэфэе Цзянь-Вэй Пана, внёс огромную лепту в изучение квантовой телепортации.

Современный рекорд был зафиксирован летом этого года, когда сведения о состоянии фотона была послана на 1400 километров со спутника находящегося на орбите Земли. Аналогичным приёмом была установлена защищённая от прослушки связь между президентами Китайской и Австрийской академиями наук.

Заметным прорывом в области физики, который заслужил Нобелевскую премию, стало изобретение криоэлектронного микроскопа.

Особенность этого аппарата в том, что благодаря ему открывается замечательная возможность наблюдать и исследовать молекулы вплоть до уровня атомов., а также записывать уведенное в небольшие видеоролики, чтобы все могли увидеть как воздействуют между собой эти микроскопические частицы.

Научным прорывом порадовала в этом году и сфера астрономии.

Теперь астрономы имеют возможность не просто регистрировать гравитационные волны исходящие от столкновения нейтронных звёзд, а и наблюдать с помощью обыкновенного телескопа за их "смертельным танцем" из которого исходят каскады света, множество тяжелых элементов, таких как золото, платина. Теперь все существующие теории будут проверены с помощью необходимых замеров и расчётов.

На этом удивительные и феноменальные находки и изобретения 2017 года не заканчиваются - их превеликое множество и каждое из них чрезвычайно значимо, кардинально меняя в лучшую сторону наше будущее и ход истории.