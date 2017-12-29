Самое долгое за 100 лет лунное затмение пройдет в июле 2018 года

Вчера, 17:34

В конце июля 2018 года жители России смогут насладиться зрелищем самого длинного за 100 лет лунного затмения. Космическое явление продлится более полутора часов.

Данную информацию передал журналистам Николай Железнов, представляющий Институт прикладной астрономии РАН. Самое длинное за столетие лунное затмение затянется на 1 час и 43 минуты. Столь долгий временной период явления обусловлен практически точным совмещением центра земной тени и Луны. Астрофизики отмечают, что затмение начнётся при касании Луны тенью от Земли в 20:13 (по московскому времени) 27 июля, в 2:31 космическое зрелище завершится. Полную фазу можно наблюдать в промежуток с 22:30 до 01:14.

Уникальное явление смогут увидеть жители практически всех регионов России, исключая Дальний Восток. Также длинное лунное затмение будет видно над территориями СНГ.

Помимо того, в 2018 году по всему миру любители наблюдений за космическими явлениями смогут насладиться зрелищем двух частных солнечных затмений, которые произойдут 13 июля и после затмения Луны - 11 августа, а также полетом трех комет и прохождением двух метеорных потоков.