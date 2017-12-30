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Ученые назвали главные опасности употребления алкоголя

Сегодня, 06:15

Ученые из Университета Кардиффа рассказали, к чему приводит злоупотребление алкоголем. Специалисты утверждают, что из-за опьянения в человеке просыпаются гомофобия и расизм, и в целом пьяный становится очень агрессивным.

В своем исследовании британские ученые провели опрос населения Кардиффа, Блэкберна и Лестера. Специалисты выбрали для эксперимента именно эти населенные пункты, так как там живёт полиэтническое и многоконфессиональное население. Почти 19% жителей этих районов подвергались нападению со стороны пьяных граждан, которые имели различные взгляды в области гомосексуализма и расовой принадлежности.

Большинство из нападавших, заявили опрошенные жители, были сильно пьяные, другие же находились под небольшим количеством спиртного, однако агрессия с их стороны также была явной. Ученые сделали вывод, что злоупотребление алкоголем наносит не только вред организму, но и окружающим людям, которые могут стать жертвами нападков пьяного человека.


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