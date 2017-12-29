В Азербайджане дважды зафиксировали НЛО на видео

Вчера, 17:04

В Азербайджане сразу в двух городах удалось снять на видео полет загадочных НЛО. Жители Баку и Кюрдамира наблюдали необычные объекты в небе 27 декабря.

Телеканал Xəzər-TV описывает НЛО над Кюрдамиром как хаотично перемещавшийся по небу объект, свечение которого постепенно усиливалось. Феномен зафикисровали утром 27 декабря в 07:30. На кадрах видео можно наблюдать его полет, который затем внезапно прерывается. НЛО над Гарадагским районом Баку снял местный житель, его "поведение" было идентичным первому объекту в Кюрдамире.

Уфологи в Сети ведут активное обсуждение загадочных явлений в Азербайджане, строя различные предположения об инопланетянах и прочих мистических событиях. А специалисты Шамахинской астрофизической обсерватории дают научное объяснение: подобный эффект "НЛО" на видео можно снять при запуске любого спутника, отправленного в космос какой-либо страной.