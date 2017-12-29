Сибирский ученый назвал собаку близким родственником человека

Вчера, 16:26

Биолог и генетик из Новосибирска высказал сенсационную гипотезу, что собака и человек в начале эволюции имели общего предка, а значит, являются близкими родственниками. О своем открытии ученый сообщил накануне года Желтой собаки по восточному календарю.

Сибирский генетик скрупулезно проследил генетические видоизменения человека и собаки в обратном порядке на 95 миллионов лет назад. Ретроспектива показала, что в то далекое время прародители современных людей передвигались на четырех конечностях, имели хвостовой отросток и приближались к экстерьеру собак, которые мало изменились за эти миллионы лет. Обидным обстоятельством может показаться утверждение, что прачеловек более походил на мелкие породы современных собак.

Далее, с течением времени и ходом эволюции, собаки и люди пошли по разным веткам естественного отбора. «Псовая ветвь» сначала дошла до волка, после чего была приручена первобытными людьми, которые в силу объективных причин, эволюционировали по «нестандартной схеме». Среди самых древних пород собак – лайки, шарпеи и борзые.