VistaNews.ru


Сибирский ученый назвал собаку близким родственником человека

Вчера, 16:26

Биолог и генетик из Новосибирска высказал сенсационную гипотезу, что собака и человек в начале эволюции имели общего предка, а значит, являются близкими родственниками. О своем открытии ученый сообщил накануне года Желтой собаки по восточному календарю.

Сибирский генетик скрупулезно проследил генетические видоизменения человека и собаки в обратном порядке на 95 миллионов лет назад. Ретроспектива показала, что в то далекое время прародители современных людей передвигались на четырех конечностях, имели хвостовой отросток и приближались к экстерьеру собак, которые мало изменились за эти миллионы лет. Обидным обстоятельством может показаться утверждение, что прачеловек более походил на мелкие породы современных собак.

Далее, с течением времени и ходом эволюции, собаки и люди пошли по разным веткам естественного отбора. «Псовая ветвь» сначала дошла до волка, после чего была приручена первобытными людьми, которые в силу объективных причин, эволюционировали по «нестандартной схеме». Среди самых древних пород собак – лайки, шарпеи и борзые.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.