Рогозин поздравил Анголу с успешным запуском спутника AngoSat-1

Вчера, 16:23

Дмитрий Рогозин, председательствующий в госкорпорации «Роскосмос», поздравил сотрудников ракетно-космической промышленности Анголы с успешным запуском спутника AngoSat-1. Согласно мнению вице-премьера, успешное выведение аппарата на орбиту Земли станет важнейшим шагом в развитии отношений между странами.

«Поздравляю Анголу с успешным запуском первого в истории государства спутника связи. Искренне надеюсь, что совместные ракетно-космические проекты станут первым шагом в развитии плодотворного сотрудничества между нашими странами. Успехов и здоровья вам в наступающем году», - написал Рогозин в поздравительной телеграмме к представителям ракетно-космической промышленности Анголы.

Спутник AngoSat-1 вышел на орбиту Земли 27 декабря. Запуск аппарата сопровождался непредвиденными осложнениями. Сразу после отделения от носителя ангольский спутник связи перестал отвечать на запросы с «Байконура». Вскоре проблема была улажена.