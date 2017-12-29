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Ученые нашли «регистратор» лишнего веса в мозге человека

Сегодня, 14:35

Группа шведских исследователей из Гётеборгского университета сообщает о интересном исследовании. Согласно данным, в мозге человека существует «регистратор» лишнего веса.

 Группа ученых из Швеции уверяет общественность в существовании системы регулирования веса человека. Этот механизм находится в мозге людей, а сигналы оттуда автономно при необходимости получает сам организм. Таким образом, ученые подводят к мысли о том, что организм самостоятельно принимает решение о наборе веса или об избавлении от лишних килограммов.

Это исследование находится на начальном этапе развития, однако ученые уже полагают, что полученные данные станут основой в борьбе людей с лишним весом.

Напомним, что ранее ученые доказали, что пириформная кора мозга может служить хранилищем для долговременных воспоминаний о запахах.


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