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Ученый из Томска вывел идеальную новогоднюю пихту

Сегодня, 12:49

Ученый из Сибирского ботанического сада ТГУ вывел идеальную новогоднюю пихту «Богиня Алатау». В основу положена аномалия кроны дерева («ведьмина метла»), которая дает пушистость и аромат дереву. Теперь Михаил Ямбуров стал одним из немногих селекционеров пихт в России.

В Томске исследователю из Сибирского ботсада ТГУ Михаилу Ямбурову удалось совершить удачное селекционирование новогоднего дерева пихты. Теперь идеальное дерево сибирской пихты стало открытием для селекционеров вида в России, поскольку лишь у трех человек получилось это сделать. Ямбуров свою пихту создал невероятно пушистой и ароматной.

Причиной этого достоинства дерева исследователь назвал аномалию кроны дерева («ведьмина метла»). Назвать свое детище Ямбуров решил «Богиня Алатау».


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