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Ученые: Мужчины переносят грипп и ОРВИ тяжелее женщин

Сегодня, 12:31

Грипп и ОРВИ мужчины переносят тяжелее женщин. Такой вывод сделали ученые-медики.

С наступлением периода простудных заболеваний медики проанализировали статистические данные и пришли к выводу, что мужчины тяжелее переносят простудные заболевания, чем женщины.

Так, специалист из Мемориального университета Ньюфаундлена (Канада) изучил историю эпидемиологии вирусных заболеваний, что и натолкнуло его на такую мысль. Филологи даже вывели специальный термин – «мужской грипп», которым и обозначается свойственное мужчинам преувеличение тяжести переносимых симптомов различных заболеваний.

Канадский ученый считает, что если мужчины преувеличивают симптомы своего заболевания, то на них будут меньше обращать внимание, что может привести к некачественному лечению. Как известно, согласно статистике, от респираторных заболеваний умирает больше мужчин, чем женщин.

Иммунитет у женщин сильнее мужского, что подтверждают и данные исследования, проведенного на мышах. Иммунитет самок мышей активнее боролся с респираторными заболеваниями, чем у самцов.

Установлено, что прививка от гриппа тоже переносится легче женщинами, чем мужчинами.


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