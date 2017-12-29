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Эксперт назвал причину аварии «Союза» заложенной 20 лет назад случайностью

Сегодня, 11:15

Иван Моисеев, руководящий институтом космической политики, прокомментировал произошедшую в ноябре текущего года аварию ракеты-носителя «Союз». Эксперт объяснил ее заложенной 20 лет назад случайностью.

В среднем в мировой ракетно-космической промышленности аварии случаются из-за неполадок с новыми приборными элементами, в то время как в России абсолютно противоположная ситуация, считает Моисеев. Устаревшая отечественная техника начала давать регулярные сбои, становясь причиной масштабных аварий. ЧП, произошедшее в ноябре текущего года с ракетой-носителем «Союз», является заложенной 20 лет назад случайностью, подчеркивает глава института космической политики. Ранее блок «Фрегат» совершил множество успешных запусков, однако рассчитанное в 1998 году совпадение по углам все же произошло, став причиной крушения «Союза».

Также эксперт отметил вину Дмитрия Рогозина, председательствующего в «Роскосмосе», допустившего ошибки в работе алгоритма запуска отечественной ракеты. В завершении Моисеев подчеркнул запрет на внесение каких-либо изменений в идеально работающий алгоритм.


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