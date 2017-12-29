Ученые спрогнозировали грандиозный космический взрыв в январе 2018 года

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Отечественные ученые-астрономы ожидают в январе 2018 года грандиозный космический взрыв, который станет результатом столкновения гигантской звезды и маленького пульсара в созвездии Лебедь.

Согласно прогнозам ученых, грандиозный космический взрыв станет совершенно незабываемым зрелищем. Помимо яркой вспышки, столкновение маленького пульсара и огромной звезды в созвездии Лебедь спровоцирует выброс колоссального количества энергии, способной разрушить все не своем пути. Отмечается, крохотный пульсар имеет всего-навсего 20-километровый диаметр, однако его масса вдвое больше массы Земли. Гигантская звезда превосходит размеры нашей планеты в 15 раз, яркость данного космического тела в 10 тысяч раз превосходит яркость Земли. Вокруг огромной звезды расположено плотное облако плазмы, которое выступит в роли взрывного вещества при контакте с пульсаром.

Созвездие Лебедь находится в 5 тысячах световых лет от нашей планеты. Как итог, обитателям Земли столкновение гигантской звезды и маленького пульсара ничем не угрожает.