Показаны первые эскизы ракеты для окололунной станции

Сегодня, 08:28

Продолжается подготовка к строительству на орбите Луны космической станции Deep Space Gateway. Спустя три месяца после подписания Россией и США глобального совместного проекта, российские разработчики представили первые эскизы сверхтяжелой ракеты, которая будет доставлять блоки для создания окололунных модулей.

В проекте Deep Space Gateway у России и США четко распределены функции, что облегчает планирование конечных сроков и позволяет заниматься тщательной разработкой всех необходимых узлов и деталей. Российская сторона приняла на себя обязательства спроектировать сверхтяжелую ракету-носитель, а также, как один из ее элементов, ракету среднего класса «Союз-5». Кроме того, российским специалистам доверено создание шлюзового модуля с использованием уже разработанным созданием.

В проекте примут опосредованное участие также страны Европы, Япония и Канада, которые впоследствии, получат свой сегмент на окололунной станции для проведения научных экспериментов. Сборка стационарного модуля начнется уже через два года. Уже на этот период намечено прибытие на станцию первых членов экспедиции. В дальнейшем, начнутся регулярные выходы людей на поверхность Луны.