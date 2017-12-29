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Инопланетяне живут внутри Марса - ученые

Сегодня, 08:25

Ученые пришли к выводу, что инопланетяне существуют. Средой их обитания считают Марс. В виду особенностей радиационного поля и УФ-лучей инопланетяне живут «в Марсе».

Ученые после множества исследований красной планеты пришли к выводу, что инопланетяне освоили планету не на поверхности, а отдали предпочтение внутренней части марсианской земли. Согласно предположениям, инопланетянам жить на поверхности Марса не позволяют две причины: высокий уровень радиации и уф-лучи, которые поступают от Солнца. И чтобы продлить свое существование, инопланетяне-марсиане решили колонизировать планету, создав подземные «бункера» в ходах от потоков лавы, где мы их не видим. Ранее учёные из Университета Вирджиния доказали экспериментальным методом, что кости космонавтов на Марсе могут существенно пострадать. К такому выводу пришли после изучения влияния микрогравитации на грызунов.


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