Ученые: Алкоголь для детей и подростков крайне опасен

Вчера, 23:51

Ученые сообщили о том, что алкоголь невероятно может быть опасен для детей. Маленький организм не способен вырабатывать специальный фермент против спирта.

Эксперты доказали, что употребление детьми спиртного, а также подростками может иметь страшные последствия. Речь идет как об отравлении, так и нарушении работы разных органов и систем, которые только формируются и налаживают свою работу. По оценке ученых, которые тесно рассматривали изучение употребления алкоголя детьми и подростками, сделаны выводы о невероятной токсичности. Любая доза спиртного, попадая ребенку в организм, становится настоящим ядом для него самого.

Причина такого действия заключается в полном отсутствии специального фермента, расщепляющего спирт в крови. Специалисты рекомендуют употреблять алкоголь не ранее 17-18 лет, именно в этот период организм может быть готов к таким «сюрпризам». Но нужно помнить, что каждый организм по-своему индивидуален.