Создан робот, который поможет избежать врачебных ошибок

Вчера, 22:08

Ученые из Швейцарии создали специального робота для врачей-хирургов. Именно это устройство сократит практически до минимума количество случаев врачебных ошибок на операциях.

В настоящий момент пациенты клиник периодически сталкиваются с результатами врачебной ошибки при проведении некоторых операций. Уровень стать потерпевшим при проведении хирургического вмешательства особенно высок при оперативных манипуляциях на позвоночнике.

Чтобы этого избежать, эксперты сумели создать робота, который будет корректировать все движения хирургов в процессе. Таким образом, показатель врачебной ошибки будет сведен почти к нулю. Робот, созданный учеными в Швейцарии, представляет сенсорную дрель, особо чувствительного характера, которая с точностью до микрона показывает все детали очага операционного поля хирургу через специально подключенный монитор.