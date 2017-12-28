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Учёные: Конкуренция актуальна даже для растений

Вчера, 21:24

Как сообщили учёные, конкуренция актуальна даже для растений, произрастающих на планете. Специалисты в ходе последних исследований отметили, что они могут, при этом, даже проявлять неведомые ранее свои способности.

 Данные последних опытов, проведённых теми, кто работают в Тюбингенском университете, подтверждают, если у растений и отсутствует интеллект, то общаться с себе подобными и делать им предупреждения об опасности они вполне способны.

В то же время учёные ФРГ сообщили, что не все растения обладают «командным духом». Однако, некоторые из них уже могут в результате конкуренции принимать решения, которые специалисты назвали «сложными».

Как оказалось, ряд растений, для того, чтобы выжить, могут осуществить оценку конкурентоспособности тех, что произрастают рядом. После этого ими вносятся поправки в направление своей дальнейшей жизнедеятельности.

Авторы доклада проинформировали, это очень похоже на поведение развитых животных в аналогичных ситуациях. Выбор стратегий поведения при этом не очень велик, однако, в него входят основные поведенческие процессы.

Они могут стать уклонением, терпимостью или конфронтацией. Собственно, почти также ведут себя и люди, которые выбирают свои действия в одном из этих направлений, в зависимости от оценки собственных сил в противостоянии.


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